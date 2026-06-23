元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが、6月22日、自身のインスタグラムを更新。息子が11歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 鈴木おさむ 】長男・笑福くんの11歳の誕生日妻・大島美幸さんの出産秘話「笑福が生まれる瞬間の妻の表情は、このカメラにしっかり残っています」鈴木さんは「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です。」「本当にあっという間の11年で