東京外国語大学のホームページが更新されました。【映像】東京外国語大学のホームページ「東京外国語大学の専攻言語教育について現在、SNS等において、本学の言語教育体制、とりわけいわゆる『小規模語科』の体制や今後の生成AI等の活用方針について、様々なご心配やご意見をいただいております。これらは、本学が長年にわたって培ってきた言語教育の価値に対する信頼と今後への期待の顕れにほかならない、と有り難く受け止めて