J2の磐田は23日、元日本代表MFの乾貴士選手がJ1神戸から完全移籍で加入することを発表しました。乾選手は2007年に横浜F・マリノスでJリーグデビューすると、その後はセレッソ大阪で台頭。そしてドイツのフランクフルトやスペインのエイバル、ベティスなど海外のクラブで活躍しました。日本代表としても2018年のロシアワールドカップで2ゴールを挙げるなど、長年にわたり日本サッカー界を牽引しています。2026年2月から6月初旬まで