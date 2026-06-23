２３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことと、２６日のスウェーデン戦に臨むことを特集した。解説で出演の元日本代表ＭＦ森島寛晃さんはスウェーデンのイサク、ヨケレスという強力なツートップについて「しっかりケアしていかないといけない」と指摘。「