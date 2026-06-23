日経平均株価の下げ幅が一時2000円を超えました。【映像】一時2000円超下落した株価ボードの様子AI・半導体関連銘柄を中心に、利益を確定させる動きが広がっています。日経平均は8営業日連続で上昇していて、その間の上げ幅は8000円を超えています。きのうまでの6営業日は、取引時間中、終値ともに最高値を更新していました。（ANNニュース）