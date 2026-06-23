BTSのJUNG KOOKが、ソロと歌手して新たな偉業を成し遂げた。韓国人アーティストとして初となる記録を打ち立てた。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”所属事務所のBIGHIT MUSICは6月23日、「JUNG KOOKの1stソロシングル『Seven（feat. Latto）』が、Spotifyで累計再生数30億回（6月23日時点）を突破した。単一楽曲でSpotify30億ストリーミングを達成した韓国人アーティストはJUNG KOOKが初めて」と発表した。JUNG K