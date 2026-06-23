LE SSERAFIMが、BTS、BLACKPINKに続く記録を打ち立てた。6月23日、所属事務所SOURCE MUSICは「LE SSERAFIMがSpotifyで5月25日から6月21日までに集計された月間リスナー数2038万924人を記録した」と発表した。【写真】宮脇咲良、伝説の“ピンクヘア”復活「待ってました」続けて「これは同期間におけるK-POPグループ全体で、BTSとBLACKPINKに次いで3番目に多い数字だ」と説明し、LE SSERAFIMのグローバル音楽市場における存在感を証