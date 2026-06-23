「我々はもっと危機感を持たなければならない」韓国サッカー界の“伝説”が警鐘を鳴らした。【写真】「日本選手に憧れることは…」韓国選手の発言元サッカー韓国代表のチャ・ボムグン氏（73）は6月21日、FIFAのインタビューに応じ、2026北中米W杯の韓国代表について語った。チャ・ボムグン氏は、まだアジアサッカーが現在ほど評価されていなかった時代にヨーロッパで活躍した数少ないアジア人選手だ。ダルムシュタット（1978〜1979