“推しの顔”は、どこまで自由に使えるのか。K-POPファンにとって、アーティストの写真や名前は身近な存在だ。【写真】SEVENTEEN・IVE・aespaなど“無断使用”で4社摘発フォトカード、ステッカー、スマホケース、誕生日広告、SNS投稿、AI画像。推し活のなかで身近だった“推しの顔”の使い方が、今後はより厳しく見られる可能性がある。韓国で、パブリシティ権とK-グッズの侵害に対応する官民協議体が発足したからだ。韓国の知識財