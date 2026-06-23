週間予報（24日～30日）岡山・香川 24日から1週間の岡山・香川の天気予報です。 24日と25日は雨が降り、26日から27日にかけては曇りで、雨の降るところがありそうです。28日から30日は晴れ間の出る日が多くなるでしょう。 24日から27日は最高気温が22℃から27℃と平年より低く、28日以降は28℃から30℃と平年並みの予想です。最低気温は20℃から23℃の予想で平年並みの日が多いでしょう。（ウェザーニュ&#