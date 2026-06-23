【目盛り付きスジ彫り用ガイドテープ】 7月25日 発売予定 価格：935円 ガイアノーツは、「目盛り付きスジ彫り用ガイドテープ」を7月25日に発売する。価格は935円。 本製品は5mmと1mmの目盛りを描いたシートタイプのスジ彫り用ガイドテープ。縦に5mm幅でカットされたシートが2枚入っており、強粘着でパーツに密着する他、テー