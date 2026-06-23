２１日、サンクトペテルブルクを流れるネバ川の景色。（サンクトペテルブルク＝新華社配信／郭飛洲）【新華社サンクトペテルブルク6月23日】ロシアのサンクトペテルブルクは北緯60度に位置し、毎年夏は白夜現象が見られる。特に夏至の前後に最も明るい時期が数日間続く。２１日、サンクトペテルブルクを流れるネバ川のほとりに座るカップル。（サンクトペテルブルク＝新華社配信／郭飛洲）２１日、サンクトペテルブルクを流れる