暑い季節にぴったりの人気スイーツが今年も帰ってきます。ホテルメトロポリタンのケーキ＆ベーカリーショップでは、昨年好評を集めた「Suicaのペンギン メロンゼリー」を2026年7月1日（水）より期間限定で販売。メロンからひょっこり顔を出すSuicaのペンギンの愛らしい姿に思わず笑顔になりそうです。見た目の可愛さだけでなく、ホテルパティシエならではの本格的な味わいも魅力。夏の手土産や自分