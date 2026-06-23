競馬騎手の坂井瑠星（29）が23日、大阪・阪急うめだ本店でTENTIAL『BAKUNE掛け布団』POP UPの1日店長を務めた。【写真】爽やかな笑顔で接客をする坂井瑠星坂井は、清潔な半袖シャツ姿で、胸には阪急のプレートをつけて本気の接客を披露。特製の名刺も用意され、スタッフから「坂井騎手」と言われると「店長です」と自ら訂正するなど、ノリノリだった。厳しい競技生活の中で睡眠の質にこだわり続ける坂井は、自身の経験を交え