フォークデュオ「あのねのね」の原田伸郎（74）が23日、自身のインスタグラムを更新。人工股関節の手術を受けたことを明かした。原田は「突然のお知らせで、ごめんなさいあっラジオでは報告しましたが」と前置きし、「もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を6月22日にいたしました」と伝えた。続けて「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました