俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。芸能界に入って一番緊張した瞬間を振り返る場面があった。今回、3年4カ月ぶりの復活となった番組。近況を語る中、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式での司会について触れた。昨年に引き続き、2回目の司会となった菅田。「前回の京都