今季2度目の完封で7勝目を挙げた日本ハム・北山＝エスコンフィールド日本ハムの北山が今季2度目の完封で7勝目。球に切れがあり、許したのは3安打で9三振を奪った。打線は一回にレイエスのソロで先制。三回は進藤のソロなどで2点、七回は水野のスクイズで加点した。ロッテは打線が低調だった。