東京証券取引所23日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が9営業日ぶりに反落した。終値は前日比2565円58銭安の6万9788円38銭で、節目の7万円を割り込んだ。前日に終値が初めて7万2000円に到達して6日連続で最高値を更新しており、相場の過熱感を警戒した売り注文が広がった。東証株価指数（TOPIX）は104.67ポイント安の3990.38。出来高は25億4137万株だった。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連銘柄を中心にこの