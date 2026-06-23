秋元康氏（68）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼（38）が22日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。伯母で女優の篠ひろ子（78）がかつて「泣かされた」ことがあると明かす場面があった。この日は事務所が同じ俳優の寺島進とトークを展開。篠から芸能活動を応援されていると言われ、青山は「もう毎日のように伯母さんからメール来て」と打ち明けた。