２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２５６５円５８銭（３・５５％）安の６万９７８８円３８銭だった。９営業日ぶりに下落した。下げ幅は過去５番目の大きさとなった。終値が７万円を下回るのは１７日以来、４営業日ぶり。日経平均は２２日まで８営業日連続で上昇し、上げ幅は計８１００円を超えた。短期的な過熱感が意識され、ＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に当面の利益を確定させる売