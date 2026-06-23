上海虹橋空港から22日、ビジネスジェット「CBJ（COMACBusinessJet）」が北京首都国際空港に向けて出発し、商業運航を開始した。C909型機のバリエーションモデルの一つであるCBJは、大型の高級カスタムビジネスジェットで、機内は広々としており、座席数は12席から29席までカスタムメイドが可能で、さまざまなニーズを満たすことができる。機種のバリエーション拡充は民間航空機産業における重要な特徴の一つとなっている。C909型機