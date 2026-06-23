中国の新エネルギー車の主流ブランド、小鵬汽車（シャオペン、Xiaopeng Motors）は6月22日、傘下のMonaシリーズ初のSUVモデルL03を近日発表すると正式に発表しました。販売価格は15万元（約360万円）台を予定しています。小鵬汽車のMONAシリーズの命名規則では、「M」はセダン、「L」はSUVを表し、「L03」の中国語の響きと組み合わせると「MONALISA」（モナリザ）になります。L03は、全長、幅と高さがそれぞれ4650/4672mm、1920mm