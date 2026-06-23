江戸切子と藍染を表現した専用デザイン2026年に入ってからも、自動車業界では各メーカーが個性的な限定モデルを続々と投入しています。そうしたなかで注目を集めたのが、ポルシェが日本市場のためだけに用意した特別仕様車です。【画像】超カッコイイ！ これが“和風デザイン”の新たな「日本の“ポルシェ”」です！ 画像を見る！（30枚以上）世界的なスポーツカーブランドでありながら、これまで日本限定のモデルが存在しな