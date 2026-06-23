◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日米国・ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）が2ゴールを決め、W杯通算18得点として最多記録をさらに更新した。試合後にFOXスポーツの解説を務める元スウェーデン代表の