◇パ・リーグロッテ０―４日本ハム（2026年6月23日エスコンF）ロッテがわずか3安打で完封を喫して連勝は「3」でストップした。2ゲーム差の4位・日本ハムとの直接対決だったが、相手先発・北山の前で打線が沈黙した。散発3安打で、走者を塁に出したのは3回、6回、8回の3度だけ。二塁に走者を送ることもできなかった。先発の広池はソロ2発を浴びて6回8安打3失点で、3敗目を喫した。