「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２３日、鳴門）初日恒例のオープニングセレモニーがレース場内のウズホールで行われた。会場のファンには７色に光るペンライトが配られ、推しのレーサーが登場するたびに振られるなど盛り上がりをみせた。前回覇者の池田浩二（愛知）は「精いっぱい走ります」と短い言葉で連覇への熱い気持ちを伝えた。ドリーム戦出場の西山貴浩（福岡）は「最近、アロハをやってくれと言われるので、最初で