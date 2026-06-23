み〜んな大好き、から揚げ。でも、お店のような味や食感をおうちで再現するのは意外とむずかしいものです。そこで今回は、料理家・栗原心平さん直伝の絶品『から揚げ』レシピをご紹介。カリッと香ばしい衣に、じゅわっとあふれる肉汁がたまらない！思わず一つ、二つと箸がのびるおいしさの秘密を教わります。【必読】栗原心平さん直伝！『から揚げ』をおいしく作る2つのコツ〈切り込み〉がカギそぎ切りにしてから2本の切り込みを