【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いタレントのキンタロー。が6月22日、自身のInstagramを更新。俳優の鈴木亮平のモノマネメイクを公開し、話題となっている。【写真】44歳芸人「ちょっと分かる」3分で作ったリブートに失敗した鈴木亮平風メイク◆キンタロー。、鈴木亮平風メイクに挑戦キンタロー。は営業時のオフショットを複数枚投稿。「私はリブートに完全に失敗した 鈴木亮平さん披露」「3分のメイクでは流石に厳しかった！」