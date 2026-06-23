無料配布される「引田城ざっくり物語」表紙のデザイン 香川県東かがわ市は国指定史跡「引田城跡」の歴史をより分かりやすく伝え、市民のシビックプライドの醸成を図ろうとイラスト付きの小冊子（A5サイズカラー8ページ）を作成しました。 6月24日から市内の3カ所（市歴史民俗資料館・讃州井筒屋敷・引田公民館）で2000部を無料で配布します。東かがわ市民以外でももらえます。 冊子では、「引田城」は豊臣