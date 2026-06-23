政府は7月から電気・ガス料金の補助を再開する。7～9月の補助額は標準的な家庭で計5000円程度となる見通しだ。 今年1～3月分（約7300円）には及ばないものの、昨年7～9月分（約3000円）からは拡充。中東情勢悪化に伴う燃料価格の高騰が電気・ガス料金に反映される中、支援後の料金は昨年夏の水準を下回る見込みという。ただ、光熱費の負担増は政府補助がなくなる秋以降に深刻になりかねない。 政府は2