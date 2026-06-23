【ユーロ圏】 フランス企業景況感（6月）15:45 予想 96.0 前回 94.0 フランス製造業PMI（速報値）（6月）16:15 予想 50.2 前回 49.7 フランス非製造業PMI（速報値）（6月）16:15 予想 45.9 前回 44.3 ドイツ製造業PMI（速報値）（6月）16:30 予想 50.4 前回 50.1 ドイツ非製造業PMI（速報値）（6月）16:30 予想 48.9 前回 48.1 ユーロ圏製造業PMI（速報値）（6月）17:00 予想 51.5 前回 51.6