テクニカルポイントポンドドル、保ち合いを下方に抜け出す 1.3535ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3479一目均衡表・雲（上限） 1.3458エンベロープ1%上限（10日間） 1.3441100日移動平均 1.3410200日移動平均 1.3409一目均衡表・雲（下限） 1.337421日移動平均 1.3336一目均衡表・基準線 1.332510日移動平均 1.3312一目均衡表・転換線 1.3239現値 1.3212ボリンジャ&