介入警戒感と地合いの強さでドル円上下ともに動きにくい展開＝東京為替概況 ドル円はほぼ膠着。朝からのレンジは161.53－161.74円となっている。昨日の海外市場で一時161.93円まで上昇。2024年7月に付けた161.95円の高値に迫った。その後片山財務相と米ベッセント財務長官がオンライン会談を行ったとの報道が流れたことで161.08円まで急落も、NY市場の時間中に161円台後半を付けるなど、堅調な地合いが継続して東