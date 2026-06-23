タレントのベッキー（42）が23日、都内で行われたポータブル電源「AORA 100 mini」新製品発表会に登壇。自分自身をリセットする方法を語った。【写真】全身ピンクコーデがかわいいベッキーと伊藤麗雅氏＆川村卓正氏今回発表された「AORA 100 mini」は、1004Whの大容量を備え、日常に自然に溶け込むデザイン性と携帯性を追求したモデル。同製品は、15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で実績を築いてきたBL