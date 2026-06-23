◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 4-0 ロッテ（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）6月絶好調の日本ハムのレイエス選手が16号を放つなどで、完封勝利しました。初回2アウト走者なしからレイエス選手がスライダーを振り抜いた瞬間にホームランを確信。今季16号がレフトスタンドに飛び込みました。さらに3回に先頭打者の進藤勇也選手がライトスタンドへアーチを描くと大塚瑠晏選手が1アウト2塁のチャンスでセンターへタイムリーヒット