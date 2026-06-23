ファスナー大手のYKKが製品加工などの委託先業者に対し、発注単価を不当に低く設定したのは下請法違反に当たるとして、公正取引委員会は23日、再発防止を求め勧告した。単価の水準が最低賃金を割り込むケースもあったという。