アイドル時代とは違った魅力だ。元AKB48の岡部麟が6月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。ジャケットにショートヘアという大人な雰囲気で、安田大サーカスのクロちゃんを魅了した。【映像】大人な雰囲気を漂わせる岡部麟冒頭、MCのクロちゃんが「本日来てくれた先輩アイドルちゃんは、こちらの方です。どうぞ！」と振った。ここで岡部は「はい！べりんこと岡部麟です」と挨拶。「お願