シーホース三河は6月23日、小阪彰久との2026－27シーズンにおける選手契約締結を発表した。これに伴い、Bリーグ自由交渉選手リストから同日15時に抹消される。 大阪府出身で現在34歳の小阪は、198センチ102キロのセンター兼パワーフォワード。大阪学院大学から、2015年にアイシン・エイ・ダブリュ アレイオンズ安城でキャリアをスタートさせた。その後は島根スサノ