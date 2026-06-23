2026年のNBAドラフトで全体1位指名候補に挙がるAJ・ディバンツァが、レブロン・ジェームズへの特別な思いを明かした。 現地メディア『ESPN』の番組に出演したディバンツァは、同じくドラフト上位候補のダリン・ピーターソンやキャメロン・ブーザーとともにトークセッションへ参加。そのなかで、この夏にFA（フリーエージェント）となるレブロンについて言及し、現役続行