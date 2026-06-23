6月23日、秋田ノーザンハピネッツは、栗原翼と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。来シーズンが2年契約の2年目となる。 神奈川県出身で現在28歳の栗原は、182センチ92キロのポイントガード兼シューティングガード。関東学院大学からアースフレンズ東京Zに加入し、バンビシャス奈良を経て、2024－25シーズンに秋田へ加入した。 在籍2