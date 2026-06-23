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【北中米W杯グループリーグ第2節】(サンフランシスコ)ヨルダン 1-2(前半1-0)アルジェリア<得点者>[ヨ]ニザル アルラシュダン(36分)[ア]アーメド ベンブアリ(69分)、アミーヌ・グイリ(82分)<警告>[ヨ]フサム アブ アル ダハブ(64分)[ア]ラミズ ゼルキ(44分)観衆:68,371人└アルジェリアがCKからの2発で逆転勝利&今大会初白星! 初出場ヨルダンは2連敗で敗退決定