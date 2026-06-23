[6.23 北中米W杯GL第2節 ヨルダン 1-2 アルジェリア サンフランシスコ]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループJ第2節が23日に行われ、4位アルジェリア代表は3位ヨルダン代表に2-1で勝利した。これが今大会初白星。第3節は28日に開催され、アルジェリアは2位オーストリア代表、ヨルダンはすでに突破を決めている首位アルゼンチン代表と戦う。アルジェリアにとっては2014年のブラジル大会以来、12年ぶりのW杯の舞台。