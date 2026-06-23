ツエーゲン金沢は23日、横浜F・マリノスMF望月耕平の育成型期限付き移籍加入を発表した。望月は25年7月から育成型期限付き移籍したテゲバジャーロ宮崎でプレーしていたが、同日に契約期間満了が発表されている。宮崎はクラブを通じ、「自分の魅力を皆さんに沢山届けられるように頑張ります。そして、チームのJ2昇格に向けて全力を尽くします。よろしくお願いします。」とコメントしている。以下、クラブ発表プロフィール●MF