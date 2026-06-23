柏レイソルは23日、サガン鳥栖MF弓場堅真の完全移籍加入を発表した。弓場はクラブを通じ、「柏レイソルに関わるすべての皆様、はじめまして。サガン鳥栖から加入しました弓場堅真です。柏レイソルという素晴らしいクラブで新しい一歩を踏み出せることをとても光栄に思います。クラブの目標達成のために野心を持って闘います。よろしくお願いいたします」とコメントしている。以下、クラブ発表プロフィール●MF弓場堅真(ゆば