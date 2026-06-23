横浜F・マリノスは23日、アスルクラロ沼津(JFL)に育成型期限付き移籍しているDF埜口怜乃の移籍期間延長を発表した。なお、新たな移籍期間は27年6月30日までとなる。埜口はクラブを通じ、「来シーズンもアスルクラロ沼津でプレーすることになりました。なかなか思うようにいかない日々を過ごしていますが、成長して戻ってこられるように引き続き努力していきます」とコメントしている。