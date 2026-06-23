浦和レッズは23日、FC町田ゼルビアGK新井栄聡の完全移籍加入を発表した。新井はクラブを通じ、「浦和レッズを愛するみなさま、はじめまして! FC町田ゼルビアより加入することになりました新井栄聡です。幼いころ、断然野球派の父にわがままを聞いてもらい連れて行ってもらった初めてのプロの試合が埼スタでの浦和レッズの試合でした。サッカーなんぞ何もしらない父がレッズのゴールが決まったとき、見ず知らずの周りのレッズサ