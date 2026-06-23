FC東京は23日、いわきFCに育成型期限付き移籍しているFW熊田直紀の育成型期限付き移籍期間を延長することを発表した。なお、移籍期間は27年6月30日までとなる。熊田はクラブを通じ、「2026-27シーズンもいわきFCでプレーすることになりました。成長して戻れるよう頑張ります」とコメント。また、24年からプレーするいわきのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「2026-27シーズンもいわきFCでプレーすることになりました。結果を