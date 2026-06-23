京都サンガF.C.は23日、ジェフユナイテッド千葉に育成型期限付き移籍しているDF植田悠太の育成型期限付き移籍期間延長を発表した。なお、移籍期間は27年6月30日までとなる。植田はクラブを通じ、「お久しぶりです。引き続き千葉でプレーすることにしました。百年構想リーグでは試合に出られませんでしたが今シーズンこそ試合に出て成長した姿をお見せできるよう頑張ってきます!」とコメント。また、25年からプレーする千葉の