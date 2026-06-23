【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TSUZUMI（ME:I）が、実写版『モアナと伝説の海』で念願のモアナ役に大抜擢。劇中歌「どこまでも ～How Far I‘ll Go～」を圧巻の生歌唱で披露した。 ■「“絶対私もモアナと一緒にお仕事をしたい”っていう気持ちが背中を押してくれました」（TSUZUMI） 夏・真っ只中である7月31日に日本公開を迎える＜超＞実写版『モアナと伝説の海』。本作を観れば2026年の夏が最高の