サンリオ [東証Ｐ] が6月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比48.4％増の793億円に拡大し、27年3月期も前期比13.7％増の902億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を66円→69円(前の期は53円)に増額し、今期は16円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は15.9％増配とする方針とした。